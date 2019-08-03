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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.08.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor

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Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 2,94 ile temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri ise temmuz ayında yatay seyretti.

Söz konusu dönemde spor endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Trabzonspor, yüzde 2,94 ile temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. 
Analistler, UEFA Disiplin Kurulu'nun 5 Temmuz'da Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmasını onayladığını ve herhangi bir ceza vermediğini bildirmesinin kulübün hisselerine olumlu yansıdığını belirtti. 

Trabzonspor'u yüzde 1,34'le Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 0,68'le Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ izledi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri ise temmuz ayında yatay seyretti. 

YILLIK BAZDA EN FAZLA KAZANDIRAN GALATASARAY, EN FAZLA KAYBETTİREN TRABZONSPOR

Spor şirketlerinin yılın 7 aylık dönemdeki performanslarına bakıldığında ise Galatasaray yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olurken, temmuz ayının şampiyonu Trabzonspor ise bu dönemin en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. 

Söz konusu dönemde Galatasaray'ın hisseleri yüzde 18,55, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 8,96 değer kazandı. Temmuz ayında yatırımcısını sevindiren Trabzonspor ise yılın 7 ayında hisselerindeki yüzde 23,67'lik düşüşle yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisseleri de bu dönemde yüzde 8,64 azaldı. 

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE GALATASARAY SAHİP

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray, temmuz ayını 793 milyon 800 bin lira
piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 746 milyon 309 bin 200 lira ile Fenerbahçe, 355 milyon 200 bin lira ile Beşiktaş ve 315 milyon lira ile Trabzonspor izledi. 

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