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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.09.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'un şampiyonu Fenerbahçe oldu

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Borsa İstanbul'un şampiyonu Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçerken, analistler, Süper Lig'de zirve ortağı olan ve şu ana kadar mağlubiyeti bulunmayan Fenerbahçe'nin aynı performansını borsada da sürdürdüğünü ifade etti.

Fenerbahçe gibi Süper Lig'de mağlubiyeti bulunmayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı seyrini sürdüren Trabzonspor, borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, ağustos ayında yatırımcısına yüzde 19,05 kazandırdı.

Geçen ay Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 6,08, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri de yüzde 4,76 artış kaydetti.

YILIN 8 AYLIK DÖNEMİNDE EN FAZLA KAZANDIRAN DA FENERBAHÇE

Spor şirketlerinin ocak-ağustos dönemindeki performansına bakıldığında, Fenerbahçe, yüzde 32,95 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe'yi, hisseleri yüzde 24,19 değer kazanan Galatasaray takip etti.

Yılın 8 aylık döneminde Trabzonspor ve Beşiktaş'ın hisseleri ise yatırımcısına kaybettirdi. Söz konusu dönemde Trabzonspor'un hisseleri yüzde 9,13 ve Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 3,09 değer kaybetti.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE DE FENERBAHÇE SAHİP

Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi olarak da kayıtlara geçti. Ağustos ayını 910 milyon 615 bin 999 lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi, 831 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 376 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 375 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

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