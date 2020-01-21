Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.60 düşüşle 120 bin 886 puandan başlarken; ilerleyen saatlerde yönünü yukarı çevirdi. Rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksi tarihi rekor seviyesini 123 bin 245 seviyesine taşırken; saat 15.40 itibarıyla 376 puanlık yükselişle 123 bin 41 puandan işlem görüyor. Hisse senetleri ise yaklaşık olarak yüzde 0.36 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 1 oranında yükselişle 181 bin 53 puanda bulunuyor.

Analistler, Çin'deki gelişmelerin neden olduğu küresel piyasalardaki tedirginliğin açılışta Borsa İstanbul'u da etkilediğini bildirdi. Çinli yetkililerin, Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenenlerin sayısının 100’ü geçtiğini açıklaması sonrası bugün Asya piyasalarında ilaç sektörü dışında kalan şirket hisselerinde sert düşüşler görülürken, güvenli liman alımları ile altının ons fiyatı ise yükseliş kaydetti.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 122 bin 500 seviyesinin direnç, 120 bin ve 118 bin 200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.