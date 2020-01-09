Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 2,09 artışla 115 bin 236 puandan başlarken; ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürdü. Endeks, 117 bin 55 puana tırmanırken, böylelikle 27 Mart 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi saat 13.40 itibarıyla 4 bin 12 puanlık yükselişle 116 bin 885 seviyesinde işlem görüyor. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 3.53 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 5.70 oranında değer kazanırken, 166 bin 991 puanda bulunuyor.

Dün 110.746 puana kadar gerilemesinin ardından gelen güçlü alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 112.876 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsasında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.

İran'ın saldırganlığına ekonomik yaptırımlar ile karşılık verileceğini dile getiren Trump, ayrıca NATO'nun Orta Doğu sürecine daha çok müdahil olmasını isteyeceğini kaydetti.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.