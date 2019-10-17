Borsa İstanbul'dan "depo şartı" bilgilendirmesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBorsa İstanbul'dan "depo şartı" bilgilendirmesi
GeriEkonomi Borsa İstanbul'dan "depo şartı" bilgilendirmesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'dan "depo şartı" bilgilendirmesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Borsa İstanbul'dan "depo şartı" bilgilendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından BIST 30 endeksine dahil banka hisselerinde dün uygulanmaya başlanan "depo şartı" konusunda Borsa İstanbul tarafından üyelere bilgilendirme yazısı gönderildi.

Borsa İstanbul, dün büyük banka hisselerinde uygulamaya alınan "depo şartı" ile ilgili yatırımcılardan gelen soruları cevaplamak ve uygulamadaki farklılıkları gidermek için üyelerini bir yazı ile bilgilendirdi.

Dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından BIST 30 endeksine dahil banka hisselerinde uygulanmaya başlanan "depo şartı" konusunda Borsa İstanbul tarafından üyelere bilgilendirme yazısı gönderildi.

Bilgilendirme yazısında, SPK tarafından Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), Vakıfbank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi pay piyasalarında 16 Ekim'den itibaren geçici olarak uygulanması amacıyla kararlar anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Depo şartı uygulanması sadece söz konusu payların satışa konu edilmesi durumunda geçerli olup, bu paylarda yapılacak alış işlemlerine ilişkin depo şartı getirilmediği açıktır. Üyelerimiz ve yatırımcılardan gelen sorulardan bu konuda bir tereddüt oluştuğu görüldüğünden açıklama yapma gereği doğmuştur."

"SATIŞTA DEPO ŞARTI" NEDİR?

Satışta depo şartı, bir hisse senedini satmak isteyen yatırımcının, emri ileteceği an itibarıyla emri verdiği aracı kurumdaki hesabında o hisse senedinin bulunması zorunluluğunu getiriyor.

Depo şartı uygulamasında, yatırımcının sattığı miktar kadar hisse senedi takas yükümlülüğü (T 2) yerine getirilene kadar, yani sonraki ikinci işlem gününe kadar ilgili hesaplarda tutulmaya devam ediliyor.

Depo edilen hisse senetleri, takas işlemleri tamamlanana kadar müşteri tarafından iletilen yeni bir emrin karşılığında önceden depo edilmesi gereken hisse senedi olarak değerlendirilemiyor. Benzer şekilde, takas gününde yatırımcının hesabına geçecek hisse senetleri de depo şartı kapsamında dikkate alınmıyor.
Satışta depo şartının uygulanmadığı hisse senetlerinde, Borsa İstanbul'da T 2 valörü uygulanması nedeniyle hisse senedinin 2 iş günü sonrasında teslim edilmesi yeterli oluyor. Yatırımcı, depo şartının uygulanmadığı pay piyasalarındaki satış işlemi sonucunda doğan yükümlülüğünü, gün içinde alım yaparak, ödünç piyasadan o hisse senedini ödünç alarak veya başka bir hesaptan ya da aracı kurumdan virman yaparak yerine getirilebiliyor.

Analistler, Borsa İstanbul'un getirdiği açığa satış yasağı ve SPK'nın "satışta depo şartı" uygulama kararlarının, piyasalarda artan oynaklık nedeniyle yatırımcıların zarara uğramaması ve fiyat hareketlerinde istikrarın sağlanması amacıyla alındığını kaydetti.

Dün güne sert düşüşle başlayan banka pay piyasaları, alınan tedbirlerin de etkisiyle kayıplarının neredeyse tamamını telafi etti ve gün bazında ortalama yüzde 0,2 değer kaybetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle