Borsa İstanbul'da iki rekor birden yaşandı

Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ'nin, pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün 1 milyar 611 milyon 598 bin 533

TL, swap piyasasında da 3 milyar 133 milyon dolarlık günlük işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

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