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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ANKARA
27.09.2018 - 21:46, Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'a ilk kadın başkan

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Borsa İstanbul'a ilk kadın başkan

BORSA İstanbul AŞ (BIST) Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan oldu.

Borsa İstanbul’un Himmet Karadağ’dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına, şirketin dün gerçekleştirilen genel kurulunda Borsa İstanbul AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi. Böylece Erişah Arıcan, 1985 yılında kurulan Borsa İstanbul’un ilk kadın başkanı oldu. BİST’te getirilen yeni üyeler arasında Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da var.

VARLIK FONU ÜYESİ OLMUŞTU
Akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlayan Arıcan, 1990’da M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçti. Arıcan, 1991’de “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı. 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör ünvanını aldı. 2006-2015 yılları arasında M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yaptı. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Arıcan, 12 Eylül’de de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

ZAFER SÖNMEZ DE BİST’TE
BİST’in yönetim kuruluna yeni isimler de katıldı. Arıcan gibi 12 Eylül tarihinde yenilenen Varlık Fonu’na yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atanan Zafer Sönmez de BİST yönetim kurulu üyesi oldu. Yönetime giren bir diğer yeni isim Fahrettin Altun oldu. Altun, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına getirilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri ve BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Altın da yönetime girerken, Borsa İstanbul’un Genel Müdürü Murat Çetinkaya görevine devam etti. Öte yandan, Genel Kurul’da Nasdaq OMX’e yüzde 7’lik hisse alışı da onaya sunuldu ve kabul edildi.

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