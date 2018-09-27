Borsa İstanbul'a ilk kadın başkan
BORSA İstanbul AŞ (BIST) Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan oldu.
Borsa İstanbul’un Himmet Karadağ’dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına, şirketin dün gerçekleştirilen genel kurulunda Borsa İstanbul AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi. Böylece Erişah Arıcan, 1985 yılında kurulan Borsa İstanbul’un ilk kadın başkanı oldu. BİST’te getirilen yeni üyeler arasında Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da var.
VARLIK FONU ÜYESİ OLMUŞTU
Akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlayan Arıcan, 1990’da M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçti. Arıcan, 1991’de “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı. 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör ünvanını aldı. 2006-2015 yılları arasında M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yaptı. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Arıcan, 12 Eylül’de de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.
ZAFER SÖNMEZ DE BİST’TE
BİST’in yönetim kuruluna yeni isimler de katıldı. Arıcan gibi 12 Eylül tarihinde yenilenen Varlık Fonu’na yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atanan Zafer Sönmez de BİST yönetim kurulu üyesi oldu. Yönetime giren bir diğer yeni isim Fahrettin Altun oldu. Altun, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına getirilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri ve BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Altın da yönetime girerken, Borsa İstanbul’un Genel Müdürü Murat Çetinkaya görevine devam etti. Öte yandan, Genel Kurul’da Nasdaq OMX’e yüzde 7’lik hisse alışı da onaya sunuldu ve kabul edildi.
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