Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0.27 artışla 111 bin 479 seviyesinden başlarken; ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi 112 bin 154 puana kadar yükselirken, böylelikle 19 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyesini gördü. Endeks saat 15.50 itibarıyla 950 puanlık yükselişle, 112 bin 111 puanda hareket ediyor. Hisse senetleri ise yüzde 0.84 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 0.10 yükselişle, 156 bin 196 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bu hafta piyasaların, açık olduğu günlerde düşük hacimli ve sakin bir seyir izleyebileceğini söyledi.

Öğleden sonra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110 bin seviyesinin destek, 112 bin 500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.