Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya yüzde 0.33 artışla 114 bin 57 seviyesinde başladı. BIST 100 endeksi yükselişini sürdürürken, 114 bin 642 puana yükselerek 9 Nisan 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks saat 12.12 itibarıyla 796 puanlık yükselişle 114 bin 440 puandan işlem görürken; hisse senetleri ortalama yüzde 0.70 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 1.17 yükselişle 160 bin 835 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, çarşamba günkü yılbaşı tatili öncesi pay piyasalarının pozitif görünümünü korumasının beklenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114 bin 500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 112 bin 500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.