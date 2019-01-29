Borsa İstanbul pay geri alımına devam ediyor
Borsa İstanbul, C grubu pay sahiplerinden hisse geri alımını sürdürüyor.
Borsa İstanbul, C grubu pay sahiplerinden Borsa sermayesinin yüzde 1.47'sine karşılık gelen 623.13 milyon adet payın daha geri alındığını duyurdu.
Borsa İstanbul, Aralık 2017'de aldığı bir kararla Borsa İstanbul A.Ş. C grubu pay sahiplerinden pay geri alımına yönelik süreç başlatmıştı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 25 Ocak 2019 itibarıyla 12 pay sahibinden Borsa sermayesinin yüzde 1.47'sine karşılık gelen 623.13 milyon adet payın geri alındığı; bu işlemler sonunda 2017 yılında geri alınan paylarla birlikte Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindeki payların sermayenin yüzde 2.27'sine yükseldiği belirtildi.
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