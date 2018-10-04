Borsa İstanbul 95 bin seviyesine geriledi
Borsa İstanbul 100 endeksi güne 97 bin puanın üzerinde başlarken; gün içerisinde 94 bin 933 seviyesine kadar geriledi.
BORSA İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,62 azalışla 95 bin 613 puandan tamamlarken, günün ikinci yarısında 95 bin puan sınırında hareket ediyor. BIST 100 endeksi saat 17.42 itibarıyla yüzde 2.29 düşüşle 94 bin 941 puandan işlem görüyor. Bankacılık endeksi ise yüzde 5.58 düşüşle 102 bin 68 puanda bulunuyor.
Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyri izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95.366,69 puana kadar gerilmesinin ardından, günün ilk yarısında 95.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.
PİYASALARDA RİSK İŞTAHI AZALDI
Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile petrol fiyatlarındaki yükselişlerin küresel piyasalarda risk iştahını azaltığını, bu durumun da dünya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden olduğunu kaydetti.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,23 ile Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını bildiren analistler, tahvil faizlerinin seyrinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini dile getirdi.
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