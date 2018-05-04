Borsa günün yarısını düşüşle tamamladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
04.05.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Borsa günün yarısını düşüşle tamamladı

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Borsa günün yarısını düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,91 azalışla 101.973,54 puandan tamamladı. 

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 935,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,54 geriledi. 

Güne düşüşle başlayan ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 101.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.000 puanın hemen altında dengelendi. 

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 puanın destek, 106.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. 

DOLAR/TL 4,2903 İLE REKOR KIRDI

Analistler, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle dolar/TL'nin 4,2903 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü belirtti. Dolar/TL, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kazancıyla 4,2870'ten, avro/TL yüzde 1,5 artışla 5,1280'den ve sterlin/TL de yüzde 1,6 primle 5,8130'dan işlem görüyor. 

Analistler, ABD'de açıklanacak istihdam raporunun döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağını ve veri sonrası sert hareketlerin görülebileceğini dile getirdi. 

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