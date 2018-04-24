Borsa günün ilk yarısını düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,68 azalarak 110.175,33 puana geriledi.
Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 757,14 puan değer kaybetti. Önceki kapanışta, 110.932,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 302,10 puan ve yüzde 0,27 azalışla 110.630,37 puandan başladı. Endeks en düşük 109.958,46 puanı, en yüksek ise 110.851,33 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 0,29, teknoloji endeksi de yüzde 0,66 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 143'ü değer kazandı, 196'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Halkbank, Kardemir (D), Garanti Bankası, Koza Altın İşletmeleri oldu.
ALTININ ONSU 1.327,75 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,79, bileşik getirisi yüzde 14,27 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,2213, sterlin/dolar paritesi 1,3956, dolar/yen paritesi 108,78 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 4,0860 liradan, avro 4,9870 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.327,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,90 dolardan işlem görüyor.
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