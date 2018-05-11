Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,22 artarak 102.608,38 puana yükseldi.
Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 227,70 puan değer kazandı. Dün, 102.380,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 87,28 puan ve yüzde 0,09 artışla 102.467,96 puandan başladı. Endeks en düşük 101.973,49 puanı, en yüksek ise 102.877,36 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 1,31, teknoloji endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 209'u değer kazandı, 155'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse
senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Petkim oldu.
ALTININ ONSU 1.324,72 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,34, bileşik getirisi yüzde 15,93 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1933, sterlin/dolar paritesi 1,3551, dolar/yen paritesi 109,31 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 4,2580 liradan, avro 5,0850 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.324,72 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,48 dolardan işlem görüyor.
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