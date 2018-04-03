Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,12 artışla 114.578,29 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 136,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi de yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 11,25 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 114.749,89 puana kadar yükselmesinin ardından 114.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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