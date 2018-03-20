Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,35 artışla 115.851,18 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 400,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,14 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile ticaret oldu.
Dünkü sert düşüşün ardından bugüne pozitif başlayan ve 116.238,81 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 116.000 puanın hemen altında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra Avro bölgesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 puanın destek, 117.700 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini söyledi.
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