Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,11 azalışla 108.620,80 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 124 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Güne sınırlı da olsa düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 108.300-109.000 bandında dalgalı bir seyir izledi.
Analistler, yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulünden sonra yapılacak açıklamaların, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.700 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.
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