Borsa günü düşüşle tamamladı 

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
AA
11.04.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Borsa günü düşüşle tamamladı 

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Borsa günü düşüşle tamamladı 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 düşüşle 109.253,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.459,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 7,93 finansal kiralama faktoring oldu. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile ABD-Rusya geriliminin artması sonrasında döviz kurları yükseliş eğilimini sürdürürken, pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izledi. 

Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmasıyla piyasalarda sert düşüşler görüldü. 

Trump daha sonraki paylaşımında ise Rusya'ya yönelik ifadelerini yumuşatarak,"Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz.

Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." dedi. 
Yaşanan gelişmelerin ardından gün sonuna doğru piyasalarda kayıpların bir kısmı telefi edildi. Gün içinde 4,1940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL 4,1430'a gerilerken, 106.624 puana kadar inen BIST 100 endeksi ise kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek 109.000 seviyelerinde dengelendi. 
Analistler, Suriye'deki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının da takip edileceğini kaydetti. 

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