Son dakika... Borsa tarihi rekor kırdı

Borsa İstanbul 100 endeksi yeni güne 439 puan ve yüzde 0.36 değer kazancıyla 121 bin 377 puandan başladı. İlerleyen dakikalarda yükselişini sürdüren Endeks, 122 bin 220 puanı görerek tarihi rekorunu yeniledi. BIST 100 endeksi saat 10.29 itibarıyla 1123 puanlık yükselişle 122 bin 70 puandan işlem görürken, hisse senetleri ise ortalama yüzde 0.94 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 0.85 yükselişle 176 bin 290 puanda hareket ediyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, önceki günü 121 bin 423 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu gerçekleştirmişti.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini belirterek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121 bin 800 ve 122 bin 500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, 119 bin 400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

BORSA'DA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?



İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ

Borsa İstanbul’da rekor seviyeler konuşuluyor. Dışarıda, ABD ile Çin’in ilk faz anlaşmasının imzalanmasının ardından dün akşam ABD borsalarındaki pozitif görünüm küresel borsalardaki risk iştahının toparlanmasını destekliyor. Bu doğrultuda, bugün Endeks de bu olumlu havaya katıldı. Dolayısıyla 122 bin üzerinde hareketler izliyoruz. Bugün TCMB faiz kararı öncesinde bu iyimserlik sürebilir. Karar sonrasında ise beklentiler doğrultusunda bir indirim yine de piyasaları rahatsız etmez düşüncesindeyim. Merkez Bankası agresif bir hamle yapmadığı sürece yurt içi piyasalardaki rahat görünüm sürecek gibi duruyor.

Tabii dışarıyı da unutmamak lazım. ABD ile İran arasında her ne kadar tansiyon zayıflamış gibi görünse de yine konu kapanmış değil. Her iki ülke arasındaki tansiyonun artması ilerleyen süreçte bizi de kötü etkileyebilir. Dolayısıyla bundan sonrası için algılarda ciddi bir bozulma görmediğimiz sürece Borsa için yukarı yönlü potansiyel devam edebilir. Borsada sert yükselişin ardından kar satışları görülebilir, ancak teknik olarak 118 bin seviyesine kadar karşılandığı sürece ciddi bir bozulma olacağını düşünmüyorum.