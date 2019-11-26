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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Borsa, güne yükselişle başladı

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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,18 artışla 105.568,14 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 185,67 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla 105.568,14 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile metal eşya, makina oldu.

Dün açıklanan kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksindeki yükselişe karşın pay piyasalarında etkili olan kar satışları ile gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 azalışla 105.382,47 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD borsalarının günü rekorlarla tamamladığını anımsatarak, artan küresel risk iştahının, BIST 100 endeksinin son bir aydır içinde bulunduğu yükseliş trendine geri dönmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 105.000'in üzerinde kaldığı sürece orta vadeli pozitif görünümün korunacağını dile getiren analistler, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

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