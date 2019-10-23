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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.10.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Borsa, güne yükselişle başladı

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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,93 yükselişle 98.799,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 912,97 puan ve yüzde 0,93 değer kazancıyla 98.799,33 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,35 ve holding endeksi yüzde 0,91 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,58 yükselen BIST 100 endeksi, günü 97.886,36 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakat ile güvenli bölge konusunda soru işaretleri ortadan kalktı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, 150 saat içinde Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılacağı kaydedildi.

Bugün yurt dışında belirsizliklerin tekrar arttığı Brexit'e yönelik haber akışının, yurt içinde ise Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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