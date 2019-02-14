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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.02.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Borsa, güne yükselişle başladı

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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 artışla 101.923,55 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 değer kazancıyla 101.923,55 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 277,74 puan ve yüzde 0,27 artışla 101.923,55 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile sigorta oldu.
Dün 104.455,10 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede genele yayılan satışların etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 azalışla 101.645,82 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, sanayi üretimi endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise Avrupa'da büyüme, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyareti kapsamında bugün Soçi'ye gideceğini anımsatan analistler, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirilecek toplantıda Suriye konusunun ele alınacağını bildirdi.

Analistler, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi Zirvesi öncesi İdlib'de gerilimi tırmandırmasının dikkati çektiğini belirterek, zirveden gelecek haberlerin jeopolitik risk algısı açısından belirleyici olabileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, Brexit gelişmelerinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek, 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin 2018'in aralık ayında yüzde 6,8 azalmasını bekliyor. Ekonomistler cari işlemler hesabının aralıkta 1,49 milyar dolar açık vereceğini öngörürken, cari işlemler açığının 2018 sonunda 27,7 milyar dolar, 2019 sonunda ise 19,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi hesaplıyor.

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