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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
24.07.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi 219,28 puan artarak 95.524,43 puandan açıldı.

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 95.524,43 puandan başladı.

 Açılışta BIST 100 endeksi, 219,28 puan ve yüzde 0,23 değer kazancıyla 95.524,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi de yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile inşaat oldu.

Dün tüketici güven endeksinin yaklaşık 2 yılın zirvesine çıkması ve döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son dönemdeki yükselişini sürdürdü ve günü yüzde 1,30 artışla 95.305,15 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ile temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksinin piyasaların odağında yer alacağını belirterek, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.500 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 97.200 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 92.000 ve 90.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirilen beklenti anketine göre, ekonomistlerden biri hariç diğerleri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyor. Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2'si 75 baz puan, 7'si 100 baz puan, 4'ü 125 baz puan ve 3'ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı ise 100 baz puan oldu.

 

 

 

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