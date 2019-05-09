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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.05.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Borsa, güne yatay başladı

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Borsa, güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 40,30 puan ve yüzde 0,04 artışla 90.312,49 seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 değer kazancıyla 90.312,49 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 40,30 puan ve yüzde 0,04 artışla 90.312,49 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da, önceki kapanışa göre yüzde 1,32 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 90.272 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakere için ABD'ye gelmesinin hemen öncesinde yaptığı açıklamaların piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Trump'ın, dün akşam Çinli yetkilileri "ticaret anlaşmasını bozmakla" suçlaması sonrası Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He'nin bugün ABD'de görüşmelere başlamasının beklendiğini ifade eden analistler, ABD ile İran arasında artan gerilimin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.000 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 90.000 ve 89.300 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini, 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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