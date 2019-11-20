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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.11.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Borsa güne düşüşle başladı

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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,18 azalışla 107.340,46 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 188,21 puan ve yüzde 0,18 değer kaybıyla 107.340,46 oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,04 düştü.

Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 0,49 ile metal ana sanayi oldu.

Son bir aydır etkili olan yükseliş rallisi ile yatırımcısına kazandıran BIST 100 endeksi, dün 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 107.769,77 puana
kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kazancıyla 107.528,68 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim brüt borç stoku verisi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000'nin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 108.000'i direnç konumuna geleceğini söyleyen analistler, olası kar satışları durumunda 106.000'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

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