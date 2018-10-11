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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
11.10.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Borsa güne düşüşle başladı

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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 azalışla 93.924,67 puandan başladı.

AÇILIŞTA BIST 100 endeksi, 516,02 puan ve yüzde 0,55 azalışla 93.924,67 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,05 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile madencilik oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve 97.168,89 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,37 azalışla 94.440,69 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, ağustos ayı cari işlemler dengesinin fazla vermesini bekliyor. Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı cari işlemler dengesi beklentisinin ortalaması 2,46 milyar dolar fazla olarak hesaplandı. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 40,09 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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