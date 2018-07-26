Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı'nın ikincisi açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBorsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı'nın ikincisi açıldı
GeriEkonomi Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı'nın ikincisi açıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
26.07.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı'nın ikincisi açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı'nın ikincisi açıldı

Borsa İstanbul AŞ ve Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi iş birliği ile Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB) açıldı.

BORSA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce ilki İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde açılan laboratuvarın ikincisinin açılışı Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.     

Açılışta konuşan Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, bugünün ticaret sisteminde güçlü bir ekonomi için güçlü bir finans sistemi, güçlü bir finans sistemi için de gelişmiş sermaye piyasalarının olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:     

"Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, tasarruf ve yatırım bilincinin güçlendirilmesi, finansal istikrarın ve sermaye piyasalarımızın gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu projede, Borsa İstanbul ile Konya Bilim Merkezi, finans eğitimine çağ atlatacak önemli bir iş birliği gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Projemiz, adeta küçük bir borsa seans salonu olma özelliğini taşıyor."     

Öğrencilerin hocalardan aldıkları teorik dersleri bu laboratuvarlarda pratiğe dökme imkanı bulacağını aktaran Karadağ, projeyle sermaye piyasalarında derinleşmeye ciddi katkı sağlamayı umduklarını, bu sayede ekonomik hedeflere katkı sağlayacak altyapıyı da tesis etmeyi hedeflediklerini bildirdi.     

"GENÇLERE İŞ İMKANI OLUŞTURACAK"     

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da projenin gençlere yeni iş imkanları oluştururken, yatırımcılar için de sermaye piyasalarını anlama adına önemli bir fırsat olacağını kaydetti.     

Altay, "Bugün Borsa İstanbul ile gerçekleştirdiğimiz proje, inşallah gençlerimiz için yeni iş imkanları oluştururken, Anadolu yatırımcıları için de sermaye piyasalarını anlama adına önemli bir fırsat olacak. Borsa İstanbul ile bir partner olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah gelecekte de çok güzel projeleri hep birlikte hayata geçiririz." ifadelerini kullandı.     

PROJE, FİNANSAL OKURYAZARLIĞI ARTIRACAK     

Verilen bilgiye göre, proje ile bilim merkezleri ve üniversitelerde seans salonu simülasyonu laboratuvarları oluşturup üniversite öğrencileri ve iş dünyasına yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.     

Sermaye piyasalarına yönelik çeşitli eğitimlerin verileceği, uygulamaların ve araştırmaların yapılacağı BISTLAB, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra özel ve kamu sektörüne yönelik uygulamalı eğitim imkanları da sağlayacak.

Tüm teknik donanımı Borsa İstanbul tarafından karşılanan BISTLAB ile Borsa İstanbul verileri eş zamanlı bu laboratuvarlardan takip edilebilecek. Simülasyon programı vasıtasıyla katılımcılar sermaye piyasalarında deneyim kazanacak ve laboratuvarlarda sermaye piyasalarına yönelik araştırma yapabilme fırsatı bulabilecek.     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı'nın ikincisi açıldı

TESK'ten beyaz eşyada ÖTV indirimi talebi

Borsa, güne yükselişle başladı 

Bitcoin’e Hindistan hamlesi