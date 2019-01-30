Borsa çalışma saatleri 2020 | BİST saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Döviz ve her türlü mal alışverişiyle uğraşanların, alım satım amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer olan borsanın çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bu içeriğimizden borsanın gün ortası, açılış ve kapanış saatlerini öğrenebilirsiniz. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Borsa İstanbul’un belli bir seans saati uygulaması bulunmaktadır. Bu seans saatleri, Borsa İstanbul’un her piyasası için farklılık gösterebilmektedir. Borsa çalışma saatleri şöyledir;

BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Borsa İstanbul'da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14:00 - 18:00 Sürekli İşlem

18:01 - 18:05 Kapanış Seansı

BORSA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4, 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Borsa İstanbul'a, 0 212 298 21 00 nolu telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.