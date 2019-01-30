Borsa çalışma saatleri 2020 | BİST saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
Borsa İstanbul A.Ş., (BİST) 2020 çalışma saatleri, borsa ile işlem yapan pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Borsa çalışma saatleri kapsamında, BİST açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Peki, BİST saat kaçta açılıyor? BİST saat kaçta kapanıyor?
Döviz ve her türlü mal alışverişiyle uğraşanların, alım satım amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer olan borsanın çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bu içeriğimizden borsanın gün ortası, açılış ve kapanış saatlerini öğrenebilirsiniz. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Borsa İstanbul’un belli bir seans saati uygulaması bulunmaktadır. Bu seans saatleri, Borsa İstanbul’un her piyasası için farklılık gösterebilmektedir. Borsa çalışma saatleri şöyledir;
BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2019
Borsa İstanbul'da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.
13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)
13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
14:00 - 18:00 Sürekli İşlem
18:01 - 18:05 Kapanış Seansı
BORSA İLETİŞİM BİLGİLERİ
Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4, 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Borsa İstanbul'a, 0 212 298 21 00 nolu telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
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