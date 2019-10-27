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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.10.2019 - 19:51, Son Güncelleme:

Borsa 28 Ekim'de (yarın) açık mı? Borsa pazartesi günü çalışıyor mu?

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Borsa 28 Ekim'de (yarın) açık mı? Borsa pazartesi günü çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kapsamında pek çok kurum tatil yapacak. 28 Ekim'de yarım gün resmi tatil ilan edildi. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar ise 28 Ekim'de Borsa İstanbul'un çalışma saatlerini merak etti. Peki, Borsa pazartesi günü çalışıyor mu?

Borsa İstanbul Pay Piyasası, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Pazartesi günü, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda pazartesi günkü işlemlerin takası bugünkü işlemlerin takası ile birlikte 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) pazartesi günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30’a kadar yapılacak.

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