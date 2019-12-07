Borsa 2019’un zirvesini gördü

Borsa İstanbul’da İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün 210.16 puan artarak 108.869,14 puandan kapandı. Güne 349.93 puan ve 0.32 yükselişle 109.008,91 puandan başlayan BIST 100 endeksi dün, gün içinde en düşük 108.352,00 puanı, en yüksek 109.315,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.19 artışla 108.869,14 puandan tamamladı. Böylece dün gün içinde 109 bin 315 seviyesini aşan BIST 100 endeksi Nisan 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 20 ayın zirvesini gördü. Endeks haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,84 artışla tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0.19, hizmetler endeksi yüzde 0.40, sanayi endeksi yüzde 0.11 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 3.31 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 67.33 puan ve yüzde 0,05 değer kazanımıyla 132.834,75 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 179’u prim yaptı, 202’si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Finansal Kiralama, Garanti Bankası ve Türk Telekom en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Öte yandan bu hafta dolar yüzde 0.24 değer kazanarak 5.7650 liraya, Eura da yüzde 0.98 artarak 6.3850 liraya çıktı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.12 artışla 272 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1.12 değer kazancıyla 1.812 lira oldu. Geçen hafta 438.00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 443 liraya yükseldi.