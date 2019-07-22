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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.07.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı, 106.000 hedefe girdi

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Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı, 106.000 hedefe girdi

BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 101.849 puanla 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 seviyesi olacağını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin faiz indirim beklentilerinin artması ile geçen hafta pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. 

Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,89 değer kazanarak 101.849 puanla 11 Mart'tan bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. 

ABD ve Avrupa'da genel olarak beklentilerin altında kalan makroekonomik göstergeler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci para politikalarına hız vereceği beklentilerini artırarak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkiledi. 

Yurt içinde, TCMB Başkanlığına Murat Uysal'ın atanması sonrası artan faiz indirim beklentileri de geçen hafta yurt içi piyasaların dünya borsalarından pozitif ayrışmasına neden oldu. 

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde 102.882 puana kadar çıkması sonrası etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de, analistler, 100.000 puan üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 direnci olacağını kaydetti. 

PİYASANIN ODAĞINDA TCMB VE ECB VAR

Bu hafta, yarından itibaren veri gündeminin hareketleneceğine dikkati çeken analistler, perşembe günü TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti. 

Analistler, TCMB faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını, ECB'nin ise faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini bildirdi. 

Makroekonomik veri takvimine bakıldığında ise yurt içinde yarın tüketici güven endeksi, perşembe reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. 

Yurt dışında ise çarşamba günü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, perşembe Almanya'nın Ifo endeksleri ve ABD'nin dayanıklı ml siparişleri, cuma ise ABD'nin 2'nci çeyrek büyüme verileri yatırımcı kararları üzerinde etkili olabilecek veriler. 

Analistler, veri gündemi ve merkez bankalarının kararlarının yanı sıra yurt içinde açıklanmaya başlayacak şirket bilançolarının da izlenmesi gerektiğini kaydederek, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçların hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini söyledi. 

Bu hafta TAV Havalimanları, Türk Telekom ve Akbank'ın bilançolarının açıklanmasının beklendiğini ifade eden analistler, gelecek hafta salı ve çarşamba günü gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısına kadar piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini kaydetti. 

BIST 100 ENDEKSİNİN 100.000 SONRASI HEDEFİ 106.000

Fedi'n politika faizini 25 az puan düşürerek yüzde 2,25-2,50 aralığına çekmesi beklenirken, indirimin 50 baz puan olabileceği tahminleri ise geçen haftanın son işlem gününde Fed üyelerinden gelen açıklamalar ile yüzde 20 seviyesine geriledi. 

TCMB'nin ise perşembe günü gerçekleştireceği Murat Uysal başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirmesi bekleniyor. AA Finans'ın gerçekleştireceği PPK toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistlerin hepsi faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı. 12 Haziran'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı. 

Analistler, faiz indirimlerinin pay piyasalarını desteklemeye devam etmesinin beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda alıcılı seyrin devam edeceğini tahmin etti. 

Kısa vadede 102.500 üzerinde kapanış yapılmasıyla alımların güçlenebileceğine değinen analistler, sırasıyla 103.400, 105.000 ve 106.000 seviyelerinin takip edileceğini bildirdi.

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