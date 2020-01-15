Borsa 121.423 puanla rekor kırdı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 14.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1.20, holding endeksi yüzde 0.16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3.20 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1.08 ile spor oldu. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkisiyle 30 Ocak 2018’den bu yana en yüksek seviye olan 121.504,39 puanı gördü. Analistler, Türkiye’nin makroekonomik verilerinde gözlemlenen iyileşmeye paralel küresel ekonomide azalan risk algısının pay piyasalarının rekor seviyelere yükselmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Bugün yurtiçinde konut satış istatistikleri, yurtdışında ise Almanya’da büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532,00 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



YABANCI İLGİSİ ÖNEMLİ ETKEN



Hürriyet yazarı Zeynel Balcı borsaya para girişinin sürdüğünü, özellikle banka hisselerine gelen talebin endeksi 121.000 puanın üzerine taşındığını söyledi. Geçen hafta başlayan ve bu hafta devam eden yükselişte, Türk hisse senetlerine olan yabancı ilgisinin önemli etken olduğunu belirten Zeynel Balcı, “Borsanın 121.500 puanın üzerinde kalması çok önemli. Bu durumda kısa vadede 125.000-127.000, uzun vadede ise 133.000 -135.000 puanları görebiliriz. Özellikle banka hisselerine talep var. Yabancı yatırımcının ilgisi sürüyor. Gün içinde kâr satışları görüyoruz. Endeksin 121.500’ün üzerinde kalması durumunda yatırımcıların özellikle prim yapmamış hisse senetlerine bu aşamada bile yöneleceğini düşünüyorum. Yatırımcıların temel ve teknik analizler için profesyonel uzmanlardan görüş almalarını tavsiye ederim” diye konuştu.