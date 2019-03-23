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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.03.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Borcunu ailesinden gizleyenler dikkat! Yargıtay karar verdi

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Borcunu ailesinden gizleyenler dikkat! Yargıtay karar verdi

Yargıtay, kambiyo senet borcu bulunan borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilebileceğine hükmetti.

Özellikle ticaret hayatında karşılaştığı ekonomik zorlukları ailesine yansıtmak istemeyenlere Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek mahkeme; kambiyo senet borcu bulunan borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilebileceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte; borcunu sevdiklerinden gizlemeye çalışanlar aile fertlerine gelecek haciz ihbarnamesiyle şok yaşayacaklar. 

Bir vatandaş kambiyo senetleri borcunu ödeyemeyince İcra Müdürlüğü'ne başvuran alacaklı, borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinde bulundu. İcra Müdürlüğü talebi, 'borçlunun annesi alelade bir üçüncü kişi olmadığından gönderilecek haciz ihbarnamelerinin aile bireylerini küçük düşüreceği' gerekçesiyle reddetti. Alacaklı, İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak icra müdürlüğünün bu işlemi hakkında şikayetçi oldu. 

Mahkeme; borçlunun annesinin alelade bir üçüncü kişi olmadığı, akrabalar arasında sarih bir hukuki işlemin varlığını ispat külfetinin iddia edene ait olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verdi. Kararı alacaklı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay kararında, "İcra İflas Kanunu'nun (İİK) 89. maddesinde düzenlenen 'haciz ihbarnamesi' gönderilmesi kanunun emreden hükmüdür. Alacaklının talebi halinde icra müdürlüğünce bu talebin yerine getirilmesi gerekmekte olup, icra memurunun bu hususta taktir hakkı yoktur. Kaldı ki üçüncü kişi, haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkına da sahiptir. O halde mahkemece şikayetin kabulü ile yasaya aykırı müdürlük kararının kaldırılması gerekirken şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir. Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının belirtilen nedenlerle bozulmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı. 

 

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