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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.04.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Borcu olanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

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Borcu olanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay, avukat tarafından borçluya gönderilen 'Borcunu ödemezsen evinize haciz gelecek' mesajını şikâyet eden vatandaşı haklı buldu.

Emsal kararla, hukuk bürolarınca borçlulara gönderilen mesajlar incelenecek, sonucuna göre mesajı atan hukukçular hakkında, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan işlem yapılacak.

Bursa'da, alacağını tahsil edemeyen bir şirket, gereğinin yapılması için hukuk bürosuna müracaat etti. İddiaya göre hukuk bürosu da borçluya 'Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek' şeklinde mesaj attı. Mesaj sonrası öfkelenen borçlu, soluğu Cumhuriyet Savcılığında aldı. Borçlu, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan işlem yapılmasını istedi. Savcılık da şüpheliler hakkında soruşturma yapılmasına gerek duymadı. Bunun üzerine tehdit edildiğini düşünen borçlu, 2. Sulh Ceza Mahkemesine kovuşturmaya yer olmadığına dâir karara itiraz etti. Mahkeme de itirazı reddetti. Borçlu bu kez konu Yargıtaya taşındı. Emsal bir karara imza atan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, bu tür mesajların hangi sıklıkla atıldığının araştırılması ve sonucuna göre cezaî müeyyide uygulanması gerektiğine hükmetti.

Kararda şöyle denildi:

"Borçlunun, Avukat A.A.'dan bir süredir 'Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek' diye mesaj geldiğini belirterek şikâyetçi olmuştur. Savcılık, herhangi bir soruşturma yapmadan, söz konusu mesajlarda suç unsuru bulunmaması gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dâir karar vermiştir. Mesaj gelen ve gönderilen numaraların HTS kayıtlarının alınması, şüphelilerin belirlenmesi, ne kadar sıklıkla mesaj geldiğinin tespit edilmesi ve sonucuna göre, şüphelilerin, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçu açısından hukukî durumlarının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isâbet görülmemiştir. Sırf huzur ve sükûnu bozmaya yönelik kastın olup olmadığı ile suçun oluşması için gerekli olan ısrar unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılmadan, eksik soruşturma ile alacağın tahsiline yönelik mesajlarında suç unsuru bulunmaması gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği görülmektedir. Bu sebeple itiraz merciince soruşturmanın eksik yapılmış olduğu gözetilerek, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır. 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

 

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