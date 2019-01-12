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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.01.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Borcu olanlar dikkat!

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Borcu olanlar dikkat!

Ziraat Bankası'nın kart borcunu kapatma kredisinin Kredili Mevduat Hesabı’nı (KMH) da kapsadığı belirtiliyor. Bundan yararlanmak için ise maaşı Ziraat’e taşımak gerekiyor. İşte ayrıntılar...

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarını yapılandırırken arayacağı koşullar netleşti. Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nde borç tutarı 31 Aralık 2018 tarihini içeren kredi kartı ektresi üzerinden hesaplanacak. Azami kredi tutarı kredi kartı borcu toplamı kadar olacak, müşteriye ilave ödeme yapılmayacak.

Sabah'ın haberine göre çekilecek parayla, tüketici kredisi ve kredili mevduat hesabı borçlarının kapatılması da mümkün olacak. Ancak bundan yararlanmak isteyenler maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyacak. İşte sorularla borç kapatma kredisi…

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Gecikme olsa dahi canlı hesaplarda izlenen müşterilerden 31 Aralık 2018 itibarıyla kartı borcunu yapılandırma ihtiyacı bulunanlar.

KMH BORÇLARI KAPATILABİLİR Mİ?

Diğer bankalardaki tüketici kredisi ve KMH borçlarını kapatmak isteyenler, krediden yararlanmak için maaş veya ücretini Ziraat Bankası'na aktaracak.

EMEKLİLERDE ZORUNLULUK VAR MI?

Emeklilerde diğer bankalarla protokol yapılmış olması dikkate alınarak ücret taşıma şartı aranmayacak.

KARTLAR İPTAL Mİ EDİLİYOR?

Başka banka kredi kartları müşterinin talebine istinaden ilgili bankalarca iptal edilecek. Ardından da ilgili bankalarca bildirilen borç bakiyeleri Birleştiren İhtiyaç Kredisi kullandırılmak suretiyle kapatılacak.

BORÇ NASIL HESAPLANIYOR?

Borç tutarı 31 Aralık tarihini içeren kredi kartı ekstresi üzerinden hesaplanacak. Söz konusu ekstredeki toplam borç tutarından bu tarihten sonraki hareketlerin toplam tutarı düşülerek, kullandırılabilecek azami kredi tutarına ulaşılacak.

LİMİTLİ KART MI VERİLECEK?

Ziraat Bankası'nda kredi kartı bulunmayan müşteriler için azami 4 maaş tutarı kadar limitli kredi kartı başvurusu yapılacak. Limit Kontrol Sistemi'nde limit boşluğu bulunan müşterilere bu aşamada kart tahsisi de yapılacak.

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