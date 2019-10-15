Borcu düşünme büyümene bak!
Borçlarını ödemek isteyen ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için bu sorumluluğunu yerine getiremeyen şirketler için finansal yeniden yapılandırma (FYY) uygulamaya giriyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka ve finansal kurumlara 25 milyon lira ve üstü borcu olanları yapılandırma kapsamına alırken, bu sayede faaliyetlerine devam edecek şirketlerin ekonomik büyümesine imkân verecek.
TÜRKİYE Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “finansal yeniden yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlıyor. TBB’den yapılan açıklamada, “Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY’den yararlanamayacaktır” denildi.
Yılın başında hazırlanan Çerçeve Anlaşması’nda borç limiti 100 milyon lira ve üzeri olarak belirlenmişti. Açıklamada, uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi: “Yeniden yapılandırma uygulaması; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkân verecektir.” Yapılandırma sürecine alınabilecek borçluların; en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabileceği belirtilen açıklamada, Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan alacaklı kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edileceği vurgulandı. Açıklamaya şöyle devam edildi: “Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşmasını imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar; borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak.”
UYUŞMAZLIKLARA HAKEM KURULU
AÇIKLAMADA, borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir alacaklı kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemlerin finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyeceği kaydedilerek, alacaklı kuruluşların, anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu’nun görev yapacağı belirtildi.
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