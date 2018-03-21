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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
21.03.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Borçlu esnafın emeklilikte önü açıldı

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Borçlu esnafın emeklilikte önü açıldı

Bağ-Kur’a prim borcu olan ve emekli olamayan esnaflara kolaylık sağlayan protokol Çalışma Bakanlığında Bakan Jülide Sarıeroğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından imzalandı.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bağ-Kur sigortalılarımızın 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek. Önemli olan komisyon alınmayacak olması. Bu krediye başvuran esnaflarımızın geçmiş sorgulaması da yapılmayacak" dedi.

"İSTENİRSE PROTOKOL 2 KEZ DAHA UZATILABİLECEK"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş birliği protokolünün önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Palandöken, "TESK olarak her konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ziraat Bankası ülkenin önemli bir kesimi için büyük bir sorumluluk üstlendi. Protokol 3 ay süreyle geçerli olacak. Ancak üçer ay süreyle istenirse 2 kez daha uzatılabilecek. 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile borçlu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur'lu esnafımız emekli olabilecekler. Özellikle birikmiş prim borcu olan ve askerlik, doğum borçlanması yaparak emekli olacak olanlar da bu imkandan faydalanabilecek. Emekliliği gelmiş esnafımız müracaat ettiklerinde Ziraat Bankalarına kredi yatacak ve kullanabilecekler" diye konuştu.

"ESNAFIMIZ HEM EMEKLİ OLACAK HEM SAĞLIK HİZMETİ ALACAK"

Protokol ile esnaf ve sanatkarların büyük bir sıkıntısının ortadan kalkacağının altını çizen Palandöken, "Esnaf ve zanaatkarlarımızın en büyük sıkıntısı prim borcundan dolayı emekli olamıyor ve aileleri ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlardı. Adeta cezalandırılıyorlardı. Şimdi bu protokol ile yaşanan mağduriyet ortadan kalkıyor. Protokolün yapılmasında emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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