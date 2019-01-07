Borç yükü altındaki futbol kulüpleri de bankalarla yapılandırmaya gidecek
Ağır borç yükü altındaki futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bankalarla çalışmalar yürütülürken, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) borçların bir bankaya (Ziraat Bankası) devredilmeyeceğini her bankanın kendi riskini yöneteceğini duyurdu.
TBB açıklamasında TBB ve TFF Başkanlarının bugün akşam A Spor kanalında yapılandırma ile ilgili açıklama yapacağı da belirtildi.
Uzun yıllardır ağır borç yükü altında bulunan futbol kulüplerinde, bu borçlardan kurtulmak için dönem dönem çeşitli çalışmalar yapılsa da borç tutarı yıllar içinde katlanarak arttı.
Sadece dört büyük futbol kulübünün borçlarının 10 milyar lirayı geçtiği belirtiliyor.
Haftasonu medyada yer alan haberlerde "futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılacağı belirtilirken, Ziraat Bankası'nın bu borçları üstleneceği" ifadeleri yer almıştı.
Bugün TBB'den yapılan açıklamada, futbol kulüplerinin mali yapılarınının güçlendirilmesi çalışmalarına TBB Yönetim Kurulu Başkanı'nın sadece kendi bankasını (Ziraat Bankası) temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katıldığı ifade edildi.
Açıklamada, bankaların diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil, her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecek. Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacak".
HİSSELER YÜKSELİŞTE
Haberlerin ardından ilk işlemlerde futbol kulübü şirket hisseleri sert yükselişle açıldı. Saat 1531 itibarıyla Beşiktaş BJKAS.IS hisseleri yüzde 4.43, Fenerbahçe , Galatasaray hisseleri yüzde 5.79 primli hareket ediyor. Trabzonspor hisseleri ise yüzde 2.01 primli.
GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, medyada yer aldığı şekliyle Ziraat Bankası'nın kulüplerin borçlarının yapılandırmasına destek sağlaması durumunda bunun futbol kulüplerini olumlu etkileyeceğini belirterek şunları söyledi:
"...Mali analiz açısından futbol kulüplerini olumlu etkiler, ancak borçlar kulüplerin uzerinde kalmaya devam ediyor... Sadece kısa vadeli borçlar uzun vadeli hale gelmiş durumda... Borçlanma maliyetleri, faiz maliyetleri açısından da bir rahatlama söz konusu olacak, çünkü kamu bankasına daha düşük faizle ve daha uzun vadede ödeyecekleri için bir yandan da bir rahatlama durumu söz konusu olacak."
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