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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bor sınıf atlıyor

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Bor sınıf atlıyor

İleri teknoloji ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbürün üretimi için düğmeye basıldı. Yarın Balıkesir Bandırma’da temeli atılacak tesis 70 milyon dolara mal olacak. Ve ürünler zırh üretimi, nükleer gibi stratejik sektörlerde kullanılabilecek.

Türkiye’nin ilk Bor Karbür Üretim Tesisi’nin temeli, yarın Balıkesir’in Bandırma ilçesinde atılacak. İlk etapta 1000 ton/yıl kapasiteyle devreye girecek olan tesiste, zırh üretimi ve nükleer gibi farklı sektörlerde kullanılan bor içerikli ürünler üretilecek. Stratejik dönüşümle Türkiye’ye sağlanan katma değer bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2 bin katına kadar çıkmış olacak. Bor karbür; tank zırhı, kurşungeçirmez yelekler, motor sabotaj tozlarında kullanılıyor. 

Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan ve yapılan yeni rezerv araştırmaları ile tahminen bu rakamın yüzde 80’ler seviyesinde olduğunu tespit eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, borda katma değeri artıracak. Türkiye’nin üretimini sürdürdüğü borik asit ve bor oksit gibi rafine bor ürünleri kullanılarak elde edilen bor karbür; askeri amaçlı uygulamalarda zırh malzemelerinde, aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçalarının üretiminde ve nükleer uygulamalarda kullanılacak.

Bor Karbür Üretim Tesisi, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu bor içerikli malzemelerin üretiminde önemli bir aşama olarak nitelendiriliyor. Bor karbür, yüksek sertlik ve/yoğunluk oranının kritik olduğu askeri malzemelerde, aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde ve nükleerde kullanılıyor. Bor karbür zırh seramikleri, en hafif ve en sert zırh seramikleri konumunda. Balistik koruyucu yelek ve helikopterler gibi ağırlığın önemli olduğu yerlerde tercih ediliyor.

ÇİNLİLER İNŞA EDECEK

İleri teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbürün kamu-özel işbirliğiyle gerçekleştirilmesi için TRBOR Bor Teknolojileri AŞ şirketi kuruldu. Şirkette Eti Maden de yüzde 33 paya sahip olacak. Çin’de yerleşik China Machinery Engineering Corporation (CMEC) firmasının inşa edeceği bor karbür üretim tesisi 70 milyon dolara mal olacak. Tesisin 24 ayda tamamlanması planlanırken, tesiste 250 kişi istihdam edilecek.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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