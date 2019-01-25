Bor ihracatında hedef 1 milyar doların üzerine çıkmak

Geçen yıl 2,4 milyon ton bor ürünü ihracatıyla 1 milyar dolar ciro elde edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yurt içinde üretilen cevherin nihai ürüne dönüştürülmesine dönük çok ciddi teşvik mekanizmaları geliştirdiklerini söyledi.

Maden Kanunu'nda sektörün önünü açacak ve katma değer ürünleri ortaya koyacak temel düzenlemeler yapıldığını anlatan Cansız, önümüzdeki yıllarda madencilik alanının çok daha parlak olacağını ifade etti.

"Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarihinde bir ilk yaşandı, ilk defa 1 milyar dolarlık ihracat rakamı seviyesi aşılarak 2018'de tarihi bir rekor kırıldı. Bu vesileyle de biz geçen yıla göre dünya pazarındaki yüzde 57'lik pazar payımızı yüzde 59'a çıkarmış olduk. Türkiye olarak hedefimiz yüzde 73 pazar payına ulaşmak." diyen Cansız, borun 250 farklı alanda uygulama bulan bir maden olduğuna dikkati çekti.

Başta ABD, Rusya ve Çin olmak üzere rakip ülkelerin de olduğunu dile getiren Cansız şunları kaydetti:

"Biz toplam borun yüzde 59'unu satıyorsak diğer yüzde 41'lik kısmı bu rakip ülkeler tarafından satılıyor. Dolayısıyla her ne kadar 'kızıl elma' bağlamında hedef olsa da yüzde 73, biz bu istikamette çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bizim asıl bor ile ilgili önceliğimiz bora dayalı teknolojileri başta bor enstitümüz olmak üzere sektörle birlikte geliştirmek ve bu teknolojileri hızlı bir şekilde ülkemize, yurt dışından müzakerelerle uygun şartlarda transfer etmek olacak. 2019'u bu manada bor ile ilgili teknoloji bazlı ürünlerin geliştirilmesi yılı olarak görebiliriz, onlara odaklanacağız."

Bor ihracatında 1 milyar dolar hedefini koruyarak, bunun üstüne makul seviyelerde çıkmayı hedeflediklerine değinen Cansız, Türkiye'nin son dönemlerde yapılan düzenlemelerle özellikle paradigma değişiklikleriyle ciddi sıçrama potansiyeli oluşturduğunu bildirdi.

"ALTIN ÜRETİMİ YÜZDE 21'LİK ARTIŞ SERGİLEDİ"

Cansız, "Önümüzdeki yıllarda şu anda yüzde 1'ler seviyesinde gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYİH) olan madencilik payını çok rahatlıkla 3-4, hatta 5'ler seviyesine çıkarabileceğine inanıyoruz. Bu bağlamda tüm çalışmalarımız özel sektörle istişare halinde devam ediyor." diye konuştu.

Madencilik alanında güzel gelişmelerin yaşandığını aktaran Cansız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesela geçen sene 22,5 ton seviyesinde olan altın madeni üretimi, bu yıl 27,1 tona ulaşarak yüzde 21'lik artış sergiledi. Birkaç gün önce Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından da twitter hesabından paylaşıldığı üzere, yerli kömüre verilen önem istikametinde son yıllarda 88 milyon ton olan yerli kömür üretimimiz, 101,5 milyon tona ulaştı. Bunlar da çok ciddi manada cari açığın azalmasına katkıda bulunacak, ithal ikamesi yaratacak alanlar. Dolayısıyla bugüne kadar yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının meyvelerini önümüzdeki yıllarda rahatlıkla göreceğimizi ben ifade etmek istiyorum."



