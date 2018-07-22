Boncuk fasulye müzayedesi
VARLIK temelli kalkınma modeli platformu Ogliv, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ‘sözleşmeli tarım üretimi’ yöntemiyle üreticilerin yetiştirdiği Boncuk Fasulyesi’nin ilk hasatını açık arttırmaya açtı.
Geçen cumartesi günü gerçekleştirilen müzayede, 90 bin TL’ye ulaşıldı. Bölgedeki 103 çiftçinin toplam 428 dönümde ürettiği hasatın etap etap gerçekleşecek olan 550 ton boncuk fasulyelik bölümünün toplanan ilk 1 kilosu için açık arttırma 15 dakika sürdü.
Ogliv, 550 ton boncuk fasulyenin satışından elde edilmesi planlanan gelirle çiftçiye emeğinin karşılığını ödeyecek. Gelirin kalan kısmı Marmara Bölgesi’nde seçilen ‘gelişme çabasındaki’ iki pilot bölgede müşterek varlığa sahip çıkan farklı yatırımlara dönüşecek.
Müzayededen elde edilen 90 bin TL, sermaye olarak Bilecik bölgesinde topraksız tarım serası kurmak isteyen Göl Flanoz Kadın Kooperatif’ne aktarılacak.
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