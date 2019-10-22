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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Muzaffer NAL/ÇAY, (DHA)
22.10.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Bölgenin en büyüğü olacak! Yıl sonunda tamamlanacak

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Bölgenin en büyüğü olacak! Yıl sonunda tamamlanacak

AFYONKARAHİSAR’ın Çay ilçesinde temeli 2014 tarihinde atılan Çay Barajı tamamlanıyor. Bölgenin en yükseği olma özelliği taşıyan baraj yıl sonunda su tutulmaya başlayacak.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın temeli 2014 yılında atılan bölgenin en yüksek barajı olma özelliği taşıyan Çay Barajı’nda incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, DSİ genel müdür yardımcıları Şadiye Yalçın ve Oğuz Kasap, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ Isparta 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber ile teknik heyet yetkilileri de yer aldı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Ekibimiz, Belediye Başkanımız Hüseyin Atlı ile barajda incelemelerde bulunduk. Çay Barajı’nın 2018 yılında gövde dolgusu tamamlanmıştı. Baraj 105 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek barajı. 15.98 milyon metreküp su birikecek. 18 bin 550 dekar alan sulanacak. Çay, Bolvadin ilçeleri ile Bolvadin’e bağlı Dişli ve Özburun beldelerinin içme su ihtiyacı karşılanacak. İsale hattı tamamlandı. Su arıtma tesisinin ise yüzde 72’lik kısmı tamamlandı. Çalışmalar aralıksız gece gündüz devam ediyor. Baraj tamamlandığında bölge insanı ekonomik olarak rahatlayacak. Bu tesisin 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye 25 milyon lira katkı sağlaması tahmin ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da "Baraj yapımında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilimiz Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katkısı büyük. Her görüşmemizde ve ilçemize geldiğinde baraj çalışmaları hakkında bilgi alır. Yakından takip ettiğini söyler. 2019 yılında barajda su tutulmaya başlanacak. Zirai arazilerimiz verimli olacak. Temiz su içeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

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