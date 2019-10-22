Bölgenin en büyüğü olacak! Yıl sonunda tamamlanacak
AFYONKARAHİSAR’ın Çay ilçesinde temeli 2014 tarihinde atılan Çay Barajı tamamlanıyor. Bölgenin en yükseği olma özelliği taşıyan baraj yıl sonunda su tutulmaya başlayacak.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın temeli 2014 yılında atılan bölgenin en yüksek barajı olma özelliği taşıyan Çay Barajı’nda incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, DSİ genel müdür yardımcıları Şadiye Yalçın ve Oğuz Kasap, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ Isparta 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber ile teknik heyet yetkilileri de yer aldı.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Ekibimiz, Belediye Başkanımız Hüseyin Atlı ile barajda incelemelerde bulunduk. Çay Barajı’nın 2018 yılında gövde dolgusu tamamlanmıştı. Baraj 105 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek barajı. 15.98 milyon metreküp su birikecek. 18 bin 550 dekar alan sulanacak. Çay, Bolvadin ilçeleri ile Bolvadin’e bağlı Dişli ve Özburun beldelerinin içme su ihtiyacı karşılanacak. İsale hattı tamamlandı. Su arıtma tesisinin ise yüzde 72’lik kısmı tamamlandı. Çalışmalar aralıksız gece gündüz devam ediyor. Baraj tamamlandığında bölge insanı ekonomik olarak rahatlayacak. Bu tesisin 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye 25 milyon lira katkı sağlaması tahmin ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da "Baraj yapımında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilimiz Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katkısı büyük. Her görüşmemizde ve ilçemize geldiğinde baraj çalışmaları hakkında bilgi alır. Yakından takip ettiğini söyler. 2019 yılında barajda su tutulmaya başlanacak. Zirai arazilerimiz verimli olacak. Temiz su içeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.
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