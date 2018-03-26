"Bölgedeki kaçak oranını Türkiye ortalamasının altına indireceğiz"

Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum merkez olmak üzere Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da bulunan yaklaşık 1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini söyledi.

Şirket olarak doğa ve kış şartlarının zor olduğu bir bölgede elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini dile getiren Akbaş, "21 elektrik dağıtım bölgesinin içinde büyüklüğü en fazla olan ikinci bölgeyiz. Bazı bölgelerde 10-12 ay çalışma imkanı olabiliyorken, bizim, mevsim şartlarının zorluğundan dolayı çalışma süremiz 5 aya kadar düşüyor.

Bu zorluk bölgemizde yatırım ve bakımda bizi kısıtlıyor. Kışın arıza olduğunda vatandaşlara, 'yol kapalı, biz gelemiyoruz' diyemezsiniz. Bizde mazeret değil, çözüm üretilir. Araçlarla ulaşamadığımız yerlere kızakla, kar motosikletleriyle, atlarla veya yaya olarak ulaşıyoruz." diye konuştu.

"ASIL ZORLUK KAYIP-KAÇAK"

Bölgede kış şartlarından ziyade, kaçak kullanımın kendilerini zorladığını vurgulayan Akbaş, kaçak kullanımla elektrik iletim hattı kapasitesinin zorlandığını bu nedenle sistemde arızalar yaşandığını söyledi.

Akbaş, kaçak kullanımın düzenli ödeme yapan abonelerini de mağdur ettiğini belirterek, "Kaçakla ilgili mücadelemiz devam ediyor, devraldığımızda yüzde 42 olan kayıp-kaçak oranı, şu anda yüzde 24'e düştü. İnşallah çalışmalarımızı tamamladığımızda, bölgedeki kaçak kullanım oranını Türkiye ortalamasının altına indireceğiz. Bu da teknolojik ve teknik altyapıların tamamlanmasıyla doğru orantılıdır." dedi.

Elektrik dağıtımda kayıp ile kaçağın farklı durumlar olduğunu ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:

"Elektrikte kayıp teknik bir problemdir ve bunun dünyadaki ortalaması yüzde 8'dir. Bölgemiz kırsal, hatlarımız da eski. Bu sebepten bizde bu oran yüzde 10 civarındadır. Bunun üzerindeki kayıp da kaçak kayıplardır.

Önceliğimiz kaçak kullanımın önüne geçmek ve teknik kaybı azaltmak. Bazı bölgelerimizde vahşi bir kullanım var. Bu da maalesef ekiplerimizi, şebekelerimizi ve enerjimizi zorluyor. Yıllık 3 milyar kilovatsaat tüketimimiz var. Bunun yüzde 25'i kaçak.

Ayrıca, kurumsal kaçak yapanlarla da karşılaşıyoruz. Mesela, bin 400 sayaçlık bir yerde 140 abonesiz kullanım saptandı. Yani yaklaşık yüzde 10 abonesiz kullanım söz konusu. Bu yerde sayaçlar değiştikten sonra kaçak kullanım oranı yüzde 71'den 22'ye düştü."

EPDK SOSYAL TARİFE ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

Akbaş, kaçak kullanım sebebinin ekonomik yetersizlik olmadığını ve birçok dar gelirli abonenin elektrik parasını zamanında ödediğini söyledi.

Kaçak kullanım yapanların içinde ekonomik geliri iyi olanların da bulunduğuna işaret eden Akbaş, şöyle konuştu:

"Kaçağa tenezzül edenler devlete, millete karşı farklı bakış açısı içindeler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bölgemizin de dahil olduğu sosyal bir tarife üzerinde çalışıyor. Çeşitli ülkeler bu konuda ziyaret edildi, incelemeler yapıldı.

Bölgelerde ekonomik durumu müsait olmayanları rahatlatacak bir tarife uygulaması konusunda çalışılıyor. Bu sorun hem sektörün hem de ülkemizin sorunu.

Biz bu mücadeleyi kazanacağız, inşallah. Bölgemizde daha önce terör sıkıntısı yaşıyorduk. Çok şükür, devletimiz gücünü gösterdi. Bölgemizde neredeyse terör kalmadı. Yerel yönetimlerimiz, kaymakamlıklarımız, valiliğimiz ve güvenlik güçlerimiz bölgemize hakim."