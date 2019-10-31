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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
31.10.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan yapıldı

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Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan yapıldı

Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan yapıldı. Edinilen bilgiye göre, TRB1 bölgesi olarak bilinen Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde, geçtiğimiz Eylül ayında en fazla ihracat 29,69 milyon dolar ile Malatya’dan gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında, Malatya’da ihracat 29,69 milyon dolar, ithalat 6,61 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya’dan en fazla ihracat ürününün kayısı olduğu öğrenildi. Elazığ’da ihracat 18,38 milyon dolar, ithalat ise 3,71 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Bingöl’de ihracat 156 bin dolar, ithalat da 18 bin dolar olarak yapıldı.

Tunceli’de ihracat 16 bin dolar olurken, ithalat ise gerçekleşmedi. Bu arada, ülkemizde geçen Eylül ayında ihracat yüzde 0,3, ithalat yüzde 1 arttı.

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