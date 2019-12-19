BOJ politikasını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasında değişiklik yapmadı ve ekonomiye yönelik iyimser değerlendirmesini sürdürdü.



BOJ kırılgan toparlanmayı baskılamaya devam eden deniz aşırı risklere rağmen ekonomiye verilen desteğin yakın zamanda artmayacağını öne sürdü.



Ancak BOJ fabrika üretiminin doğal afetlerin etkisiyle zayıfladığını söyleyerek, buna ilişkin iki ay öncekinden daha az kötümser bir yaklaşım ortaya koydu.



BOJ beklendiği gibi politika faizini %-0.1'de tuttu ve 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisini %0 seviyesinde tutma taahhüdünü sürdürdü.



BOJ başkanı Haruhiko Kuroda TSİ 0930'da basın toplantısı düzenleyecek.