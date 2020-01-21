BOJ faizi değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasında değişiklik yapmadı ve ekonomik büyüme tahminlerini hafif yukarı revize etti.



Ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı çekilmesinde, hükümetin harcama paketinin yanısıra küresel görünüme yönelik kötümserliğin azalmasının BOJ'un ekonomiye verdiği destekleri artırmasına yönelik baskıyı hafifletmesi etkili oldu.



BOJ beklendiği gibi politika faizini %-0.1'de tuttu ve 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisini %0 seviyesinde tutma taahhüdünü sürdürdü.



BOJ para politikasının yakın gelecekte izleyeceği seyri gösteren ileriye dönük yönlendirme metninde değişiklik yapmadı.



BOJ %2 olan enflasyon hedefine ulaşmasını engelleyen riskler azalana kadar, faizlerin mevcut seviyelerde ya da daha düşük seviyelerde kalma taahhüdünü sürdürdü.



BOJ, hükümetin mali teşvik paketinin desteğiyle Nisan ayında başlayan mali yıl için büyüme projeksiyonunu Ekim ayındaki %0.7'den %0.9'a yükseltti.



BOJ başkanı Haruhiko Kuroda TSİ 0930'da basın toplantısı düzenleyecek.