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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Boğaziçi’nden 150 milyon gelir

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Boğaziçi’nden 150 milyon gelir

Boğaziçi’nde yer alan toplam 14 bin dönüm büyüklüğündeki 40 mahallenin Aralık 2018’de yapılan kanun değişikliği ile imar barışı kapsamına alınması devlete yeni bir gelir kapısı yaratacak.

Yeni düzenlemeden yararlanacak bina sayısının 14 bin civarında olduğunu belirten Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, devletin bu değişiklikle 150 milyon lira gelir elde edebileceğini söyledi. Boğaziçi ön görünümünde olup da imar barışı kapsamına alınan en büyük alanın 9 bin dönüm ile Sarıyer’de olduğuna işaret eden Çatalkaya, ikinci sırada 4 bin 200 dönüm ile Beykoz’un yer aldığını, 800 dönüm alan ile Üsküdar’ın ise en sonda bulunduğunu kaydetti. Çatalkaya, imar barışına başvuru süresinin de 6 ay uzatılması ile birlikte Boğaziçi ön görünümdeki yıkım kararı, idari para cezası bulunan veya iskan tapularını almak isteyen hak sahiplerinin imar barışından yararlanmak için kendilerine başvuru yaptıklarını ve yararlandırdıklarına dikkat çekti. Çatalkaya, “Vatandaşın başvuruyu yapıp Yapı Kayıt Belgesi’ni alması bu başvurunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yanlış, iskan tapu alımı için çizilen projede ortaya çıkıyor. Bu kez de alınmış yapı kayıt belgesinin doğru şekilde düzeltilmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor ki hak sahipleri iskanlı tapularını alabilsinler” dedi. İmar barışına başvuru süresinin uzatılmasının olumlu olduğunu belirten Çatalkaya, devletin elde edeceği gelirin artacağını ve 15 milyon başvuru ve 50 milyar TL hedefine ulaşılabileceğini kaydetti.

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