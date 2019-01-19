Boğaziçi’nden 150 milyon gelir
Boğaziçi’nde yer alan toplam 14 bin dönüm büyüklüğündeki 40 mahallenin Aralık 2018’de yapılan kanun değişikliği ile imar barışı kapsamına alınması devlete yeni bir gelir kapısı yaratacak.
Yeni düzenlemeden yararlanacak bina sayısının 14 bin civarında olduğunu belirten Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, devletin bu değişiklikle 150 milyon lira gelir elde edebileceğini söyledi. Boğaziçi ön görünümünde olup da imar barışı kapsamına alınan en büyük alanın 9 bin dönüm ile Sarıyer’de olduğuna işaret eden Çatalkaya, ikinci sırada 4 bin 200 dönüm ile Beykoz’un yer aldığını, 800 dönüm alan ile Üsküdar’ın ise en sonda bulunduğunu kaydetti. Çatalkaya, imar barışına başvuru süresinin de 6 ay uzatılması ile birlikte Boğaziçi ön görünümdeki yıkım kararı, idari para cezası bulunan veya iskan tapularını almak isteyen hak sahiplerinin imar barışından yararlanmak için kendilerine başvuru yaptıklarını ve yararlandırdıklarına dikkat çekti. Çatalkaya, “Vatandaşın başvuruyu yapıp Yapı Kayıt Belgesi’ni alması bu başvurunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yanlış, iskan tapu alımı için çizilen projede ortaya çıkıyor. Bu kez de alınmış yapı kayıt belgesinin doğru şekilde düzeltilmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor ki hak sahipleri iskanlı tapularını alabilsinler” dedi. İmar barışına başvuru süresinin uzatılmasının olumlu olduğunu belirten Çatalkaya, devletin elde edeceği gelirin artacağını ve 15 milyon başvuru ve 50 milyar TL hedefine ulaşılabileceğini kaydetti.
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