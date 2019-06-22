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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.06.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan heyet sürprizi

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Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan heyet sürprizi

Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı, bu yıl 80'i aşkın ülkeden katılımın beklendiği Boğaziçi Zirvesi'ne, Hindistan ilk kez bir heyet olarak katılacak.

Uluslararası İşbirliği Platformu'ndan (UİP) yapılan açıklamaya göre, UİP tarafından düzenlenen ve 26-28 Kasım'da yapılacak 10'uncu Boğaziçi Zirvesi tüm coğrafyalardan 80'den fazla ülkeden 2 bini aşkın üst düzey katılımcıyı İstanbul'da buluşturacak. Önceki senelerde olduğu gibi dış politikadan ekonomiye, sanattan spora kadar dünya meselelerinin konuşulacağı zirvede önemli iş birliklerinin de gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, temasların hızlanarak devam ettiğini kaydetti. Önceki aylarda Katar, Ürdün, Londra, Fransa ve Belçika’da iş dünyası, bürokratlar, politikacılar ve karar vericilerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Özgencil, son olarak Nepal ve Hindistan'ı ziyaret ettiklerini belirtti. 

Nepal'de cumhurbaşkanı ve başbakan ile görüştüklerini kaydeden Özgencil, "Ziyaretimizden çok memnun oldular ve zirveye katılacaklarını beyan ettiler. Böylesi bir girişim içerisinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Zirvede Türkiye ile Nepal arasında önemli işbirliklerinin gerçekleştirileceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

HİNDİSTAN'IN TOBB'U HEYET OLARAK GELİYOR

Özgencil, Nepal'den sonra Hindistan'a geçtiklerini ve burada da büyük bir ilgi gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti: 

"Hindistan'ın TOBB'u olan Confedariton of Indian Industry'nin başkanı ve yönetimi ile bir araya geldik. Türkiye ekonomisine yönelik olarak duydukları heyecanı ve ilgiyi bize ifade ettiler. Hindistan ilk kez zirveye bir heyet olarak katılacak. 20 kişilik bir işadamı grubunun zirveye gelmesini bekliyoruz. Hintliler özellikle enerji sektörü ve tren yolları ile ilgileniyor. Bunun yanında inşaat sektöründe Türkiye'nin gücünü ve tecrübesini kullanarak üçüncü ülkelerde ortak işler yapılabileceğini ve geldiklerinde bu konularla ilgili arayışlarının da olacağını dile getirdiler." 

Hindistan'da Tata ve NTPC Limited gibi dev şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Ticaret ve Sanayi Bakanı ile de bir araya geldiklerini ifade eden Özgencil, Hindistanlıların Türkiye'deki tarım sektörü ile de yakından ilgilendiklerini belirtti.Gittikleri tüm ülkelerde Türk ekonomisini ve sunduğu fırsatları anlattıklarını aktaran Özgencil, zirvenin bu yıl 10'uncusu olması nedeniyle özel bir önem verdiklerini tüm dünyayı İstanbul'da buluşturmak istediklerini ifade etti. 

Bu sene ilginin daha da arttığını kolaylıkla gözlemleyebildiklerini belirten Özgencil, "Dokuz yıldan bu yana tüm coğrafyalardaki ülkelerle özel ilişkiler geliştirdik. Her sene bunun üzerine koyarak ilerliyoruz. Boğaziçi Zirvesi Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon. Yabancılar yurt dışında kendilerine anlatıldığı gibi bir Türkiye olmadığını anlıyor ve buradaki yatırım fırsatlarını görüyor. Biz tüm bu temaslarımız neticesinde bu sene daha fazla ülkeden katılım olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde gideceğimiz Malezya, İtalya, Kamboçya ve Azerbaycan'daki temaslarımızdan da çok umutluyuz." ifadelerini kullandı. 

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