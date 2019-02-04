Boğaziçi Zirvesi’nde ana tema kalkınma
Geçen yıl 82 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı ile 9’uncusu gerçekleştirilen ve 380 milyon dolarlık anlaşmanın yapıldığı Boğaziçi Zirvesi’nin 10’uncu yılı için hazırlıklar başladı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul’da 10. kez düzenlenecek olan zirvenin ana teması ‘Ortak Gelecek için İnsan Odaklı Kalkınma’ olarak belirlendi. Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil, bu yılın zirve için çok önemli olduğunu belirterek, 10’uncu yıla damgasını vuracak yeni projeler planladıklarını söyledi. Bu seneki panellerin 12 farklı alanda, 17 alt konu başlığıyla gerçekleştirilmesinin planlandığını anlatan Özgencil, temel panellerin ihracat, bankacılık ve finans, altyapı yatırımları ve inşaat, enerji, teknoloji, ulaştırma, telekomünikasyon, kadın girişimciliği, uluslararası ekonomi, spor, sanat, genç liderler alanlarında gerçekleştirileceğini söyledi.
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