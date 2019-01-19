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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.01.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

"Boğaziçi öngörünümdeki imar barışından 150 milyon lira gelecek"

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"Boğaziçi öngörünümdeki imar barışından 150 milyon lira gelecek"

Boğaziçi’nde yer alan toplam 14 bin dönüm büyüklüğündeki 40 mahallenin son kanun değişikliği ile imar barışı kapsamına alınması devlete yeni bir gelir kapısı oluşturacak. Yeni düzenlemeden yararlanacak bina sayısının 14 bin civarında olduğunu belirten Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, devletin bu değişiklikle 150 milyon lira gelir elde edebileceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan ve geçen günlerde günlerde son başvuru süresi tekrar uzatılan imar barışı düzenlemesi gündemdeki sıcak yerini koruyor. Daha önce Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yer alması nedeniyle imar barışı kapsamına alınmayan mahallelerin de bu kapsama girmesiyle devletin gelir beklentisinde de artış yaşanıyor.

14 BİN BİNA DAHA İMAR BARIŞINA GİRİYOR

Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, geçtiğimiz yılın sonunda Meclis'te yapılan düzenleme ile Boğaziçi öngörünümde olup imar barışı kapsamına alınmayan toplam 14 bin dönüm büyüklüğünde bir alanın da artık kapsama girdiğine dikkat çekti.

Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde öngörünümde olup da deniz görmeyen alanlarda bulunan 40 mahallenin imar barışına dahil edildiğini kaydeden Çatalkaya, "Yaptığımız çalışmalara göre bu mahallelerde imar barışından yararlanabilecek toplam 14 bin bina bulunuyor. Bu binalardan devlete gelir kaydedilecek toplam yapı kayıt bedeli ise 150 milyon TL seviyesinde" dedi.

EN FAZLA SARIYER

Boğaziçi öngörümümde olup da imar barışı kapsamına alınan en büyük alanın 9 bin dönüm ile Sarıyer'de olduğuna işaret eden Çatalkaya, ikinci sırada 4 bin 200 dönüm ile Beykoz'un yer aldığını, 800 dönüm alan ile Üsküdar'ın ise en sonda bulunduğunu kaydetti.
Çatalkaya, imar barışına başvuru süresinin de 6 ay uzatılması ile birlikte Boğaziçi öngörünümdeki yıkım kararı, idari para cezası bulunan veya iskan tapularını almak isteyen hak sahiplerinin imar barışından yararlanmak için kendilerine başvuru yaptıklarını ve bu hak sahiplerini imar barışı kapsamından yararlandırdıklarına dikkat çekti.

Ancak burada doğru başvurunun çok önem taşıdığını kaydeden Çatalkaya, vatandaşların hiçbir teknik hizmet almadan kendi başlarına yapmış oldukları imar barışı başvurularının çok büyük oranda yanlış olduğuna işaret etti. Çatalkaya, "Vatandaşın başvuruyu yapıp Yapı Kayıt Belgesi'ni alması bu başvurunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yanlış, daha sonraki aşama olan iskan tapu alımı için çizilen projede ortaya çıkıyor. Bu kez de alınmış yapı kayıt belgesinin doğru bir şekilde düzeltilmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor ki hak sahipleri iskanlı tapularını alabilsinler".

İmar barışına başvuru süresinin uzatılmasının çok olumlu olduğunu belirten Çatalkaya, bu sayede devletin elde edeceği gelirin artacağını ve 15 milyon başvuru ve 50 milyar TL hedefine ulaşılabileceğini kaydetti.

BOĞAZİÇİ ÖNGÖRÜNÜMDE İMAR BARIŞINA DAHİL EDİLEN BÖLGELER

Çatalkaya'nın verdiği bilgiye göre, Meclis'te kabul edilen düzenleme ile imar barışı kapsamına dahil edilen mahalleler şu bölgelerde yer alıyor:

Sarıyer: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı Büyükdere Mah, Sarıyer Merkez, Maden, Kocataş, Yeni Mahalle, Rumeli Kavağı, Rumeli Feneri ve Garipçe Üsküdar: İcadiye-Kuzguncuk, Beylerbeyi-Küplüce, Çengelköy-Kirazlıtepe ve Kandilli-Vaniköy bölgelerinin üst kısımları Beykoz: Göksu (üst kısımları), Anadoluhisarı, Çubuklu (sahile yakın kısım), Paşabahçe-Çiğdem-İncirköy-Gümüşsuyu, Merkez-Yalıköy, Anadolu Kavağı (İskele çevresi), Poyrazköy (liman çevresi), Anadolu Feneri (Fener çevresi).

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